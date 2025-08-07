قطاع التكنولوجيا السويسري: الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 39% سوف تجهز على صادراتنا لأمريكا

قال خبراء التكنولوجيا السويسريون، اليوم الخميس، إن صادراتهم إلى الولايات المتحدة سوف تموت فعليا حال استمرار الرسوم الجمركية التي تصل إلى 39%، والتي دخلت حيز التنفيذ قبل ساعات قليلة.

وقالت "سويس مين" التي تصف نفسها، إنها رابطة صناعة التكنولوجيا السويسرية الرائدة، في بيان: "إذا ظل هذا العبء الجمركي المروع قائما، فسوف يعني الوفاة الفعلية لصادرات قطاع التكنولوجيا السويسري للولايات المتحدة".

وذكرت الرابطة، أن الصناعة السويسرية سوف تتضرر بشدة حيث إن المنافسين في الاتحاد الأوروبي واليابان معرضون لرسوم أقل بكثير مما يعرض الصناعة السويسرية لظروف تنافسية غير مواتية .

ومن المقرر أن تعقد الحكومة السويسرية جلسة أزمة بعد ظهر اليوم.

وتدعو رابطة الأعمال السويسرية "إيكونومي سويس" إلى المزيد من المفاوضات.

وتوجهت الرئيسة ووزيرة المالية كارين كيلر - سوتر ووزير الاقتصاد جاي بارميلين شخصيا إلى واشنطن ولكن عادا خاويي الوفاض صباح اليوم الخميس.

وخلال زيارتهما التي جرى ترتيبها سريعا يوم الثلاثاء الماضي، لم يتمكنا إلا من لقاء وزير الخارجية ماركو روبيو.

وأشار روبيو، لاحقا عبر متحدثة باسم وزارته، إلى أن المناقشات تركزت على التعاون الدفاعي و"علاقة تجارية عادلة ومتوازنة تفيد الشعب الأمريكي".