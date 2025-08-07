نفذت هيئة البيئة العُمانية بمحافظة شمال الشرقية، اليوم الخميس، مبادرة "سوق بلا بلاستيك" في عدد من الأسواق الشعبية المفتوحة بالمحافظة، ضمن جهودها المتواصلة لتطبيق المرحلة الثالثة من القرار الوزاري المتعلق بحظر استخدام أكياس التسوّق البلاستيكية.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن محمد بن عامر الحجري مدير إدارة البيئة بالمحافظة قوله إن المبادرة تتضمن تنفيذ أسبوع توعوي يستهدف المحال التجارية والأسواق التقليدية في ولايات شمال الشرقية، وبدأ اليوم بزيارة سوق الخميس بولاية سناو، على أن تستكمل خلال الأسبوع القادم لتشمل سوق الاثنين بولاية وادي بني خالد، وسوق الثلاثاء بولايتي المضيبي وبدية، وسوق الأربعاء بولاية إبراء، إلى جانب الأسواق الشعبية في ولايتي القابل ودماء والطائيين.

وبين أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى الباعة ومرتادي الأسواق، من خلال توعيتهم بأهمية تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها ببدائل صديقة للبيئة.

وأشار إلى أنه يتم خلال الحملة توزيع منشورات توعوية بـ3 لغات (العربية والإنجليزية والأوردية)؛ لضمان إيصال الرسالة البيئية إلى مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى توزيع أكياس قابلة لإعادة الاستخدام على أصحاب المحال والمستهلكين.