الخميس 7 أغسطس 2025 1:21 م القاهرة
ضبط صانعة محتوى شهيرة بـ«بتوع التيك توك» بتهم نشر محتوى خادش وحيازة مخدرات للاتجار

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 7 أغسطس 2025 - 1:14 م | آخر تحديث: الخميس 7 أغسطس 2025 - 1:14 م

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى "بتوع التيك توك" لنشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

تلقت وزارة الداخلية عدة بلاغات ضد صانعة محتوى "بتوع التيك توك" لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

تم ضبط المذكورة مقيمة بالجيزة - لها معلومات جنائية) وبحوزتها (كمية من مخدرى "الحشيش، البودر".

وبمواجهتها إعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية وحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

