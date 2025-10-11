 الأهلي يكتسح ميكيلي الإثيوبي 41-11 في بطولة إفريقيا - بوابة الشروق
السبت 11 أكتوبر 2025 8:53 م
الأهلي يكتسح ميكيلي الإثيوبي 41-11 في بطولة إفريقيا

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 11 أكتوبر 2025 - 8:30 م | آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 8:30 م

اكتسح النادي الأهلي لكرة اليد نظيره فريق ميكيلي الإثيوبي بنتيجة 41 - 11، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على صالة محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وتفوق الأهلي على الفريق الإثيوبي في الشوط الأول بنتيجة 23-5، وواصل هيمنته في الشوط الثاني وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 41-11، وتوج عبد العزيز إيهاب بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتقام بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

ويخوض الأهلي منافسات البطولة ضمن مجموعة تضم أندية ريد ستار الإيفواري، شبيبة كينشاسا الكونغولي، ميكيلي الإثيوبي، والبوليس الرواندي.

وتضم قائمة الأهلي كل من، إبراهيم المصري، وعبد الرحمن حميد، وعبد العزيز زيزو، وعمر كاستيلو، محسن رمضان، سيف هاني، ياسر سيف، عمر سامي، محمد إبراهيم، عبد الرحمن طه، نبيل شريف، محمد مجدي، عماد أوكا، معاذ عزب، أحمد عوض، هشام مودي، محمد صلاح، كسباريك، وتوماس جيبالا.


