الإليزيه: ماكرون يتوجه يوم الاثنين إلى مصر لدعم تنفيذ اتفاق السلام

أعلن قصر الإليزيه اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر هذا الاثنين إلى مصر لدعم اتفاق السلام، بحسب شبكة "سي نيوز" الفرنسية.
وقالت الشبكة الفرنسية إنه بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ صباح الجمعة، سيجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إلى الشرق الأوسط يوم الأحد، فيما سيزور ماكرون مصر الاثنين.
وفي منشور سابق قبل يومين، قال ماكرون على حسابه الرسمي بمنصة إكس:"أشيد بالاتفاق الذي أبرم الليلة المنصرمة ويفضي بالإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وأثني على جهود الرئيس دونالد ترامب وكذلك جهود الوسطاء القطريين والمصريين والأتراك التي أتاحت التوصل إلى هذا الاتفاق، كما دعا الأطراف إلى احترام أحكامه بحذافيرها.
واستضافت مصر مفاوضات السلام الأخيرة بين إسرائيل وحماس في مدينة شرم الشيخ، وتوصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفق الاتفاق من المفترض أن تطلق إسرائيل سراح 250 أسيراً فلسطينياً من المحكوم عليهم بأحكام مؤبدة، فيما بينت القائمة أن إسرائيل ستطلق سراح 195 فلسطينياً فقط، وليس من بينهم نصف الأسماء الواردة في قائمة حماس، بما يشمل 25 من القيادات الفلسطينية البارزة في السجون، إضافة إلى 100 أسير من الأسماء البارزة.