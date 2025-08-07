توتنهام يعلن إصابة ماديسون بقطع في الرباط الصليبي

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الدولي الإنجليزي جيمس ماديسون، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، تعرّض لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي، ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وتعرض ماديسون للإصابة خلال مشاركته في اللقاء الودي الأخير أمام نيوكاسل، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أكد عبر حسابه الرسمي على منصة "X" أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة ماديسون في الرباط الصليبي، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و7 أشهر.

وكان اللاعب قد عانى من إصابة في ختام الموسم الماضي، تسببت في غيابه عن نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد، الذي انتهى بفوز السبيرز بهدف دون رد.

وخلال الموسم الماضي، شارك ماديسون في 45 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة، وكان من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق اللندني.