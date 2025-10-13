قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعرف القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ بشكل شخصي.

وأضاف ترامب، خلال مشاركته ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، مساء الاثنين: «كلهم لديهم ثروات هائلة، لديهم الكثير من المال والسلطة تجلس وراءنا هنا، مجموعة من أكثر الدول نفوذًا وثراءً في العالم».

ووجه حديثه إلى أمير دولة قطر، بالقول: «تميم لم أر شيئًا كهذا من قبل، لقد حللت مشكلة الحرب أيضًا في أذربيجان».

وأكمل: «تميم أنت شخص رائع وبلدك متميز، لكنك لا تحظى بالثناء الكافي.. أنت شخص لطيف لكنك تعيش في منطقة صعبة، بدون جهدك لم يكن ذلك ليحدث، علي أن أشكر قطر وقائدها الرائع».

كما أشاد بعلاقته الشخصية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا إنه صديق له منذ فترة طويلة.

وأكمل: «أحب القادة الأشداء.. هي مسألة تفضيل شخصي، وصديقي أردوغان يمتلك واحدًا من أقوى الجيوش في العالم، أكثر قوة مما يعلن عنه، وفي كل مرة احتجت إلى مساعدة قدمها لي».

ويترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قمة شرم الشيخ للسلام، اليوم الاثنين، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.