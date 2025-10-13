مصر تفوز على اليابان وتواجه أستراليا في كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية فوزًا مستحقًا على نظيره منتخب اليابان بثلاثة أشواط نظيفة، ضمن منافسات الدور الأول من كأس العالم المقامة في مدينة إنديانابوليس الأمريكية خلال الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 25/10، 25/11، 25/22 لصالح المنتخب المصري.

ويخوض منتخبنا الوطني مباراته الثانية في الفترة المسائية من اليوم أمام منتخب أستراليا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، وذلك في تمام الساعة الثالثة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بفوز قوي على منتخب الهند بثلاثة أشواط نظيفة.

وأكد سامح سالم، نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة ورئيس البعثة، أنه عقد اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني عقب المباراة الأولى، لحثهم على الاستمرار في الأداء بروح عالية وتحقيق الفوز في جميع المباريات من أجل التتويج باللقب، وهو ما تحقق بالفعل في مواجهة اليابان.

وقال سامح سالم:" جميع أمور البعثة تسير على ما يرام في الولايات المتحدة، وأعمل على تذليل كل العقبات حتى يتركز الجهاز الفني واللاعبون على تحقيق الانتصارات فقط."

وشدد سالم على أن اتحاد الكرة الطائرة البارالمبي ينفذ خطة طموحة بدأت قبل بطولة إفريقيا في كينيا التي توّج بها المنتخب في يوليو الماضي، وتمتد حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بهدف حصد ميدالية بارالمبية رابعة، مشيرًا إلى أن بطولة كأس العالم الحالية والمنافسة على لقبها تمثل مرحلة رئيسية في تنفيذ هذه الخطة.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الهند، اليابان، أستراليا، كرواتيا، البرازيل، وهولندا، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات أمريكا، كازاخستان، فرنسا، إيطاليا، تايلاند، كندا، وبولندا.

وتضم بعثة المنتخب الوطني 12 لاعبًا هم:

هشام صلاح (قائد الفريق)، أشرف زغلول، عبد النبي حسن، محمد الحناوي، حسام مسعود، السيد موسى، أحمد خميس، أحمد فضل، زكريا السيد، مطاوع أبو الخير، حمادة حسن، وأحمد زكريا.

ويقود الجهاز الفني وجيه حمدي مديرًا فنيًا، ويعاونه محمد بشير مدربًا عامًا، ومحمد سعد مدربًا، وأمين عبد المنعم مديرًا إداريًا.

ويُعد منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية أنجح منتخب جماعي في تاريخ الرياضة المصرية الأولمبية والبارالمبية، كونه الفريق الوحيد الذي حصد ثلاث ميداليات بارالمبية (2004، 2016، 2024)، إضافة إلى ثلاث ميداليات في كأس العالم (2006، 2010، 2023)، وميداليتين في كأس عالم القارات (2012، 2016)، فضلًا عن ثماني بطولات أمم إفريقيا متتالية.