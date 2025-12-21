بوتين خلال لقائه مع لوكاشينكو: حكومتا روسيا وبيلاروس تعملان بتعاون وثيق للغاية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، أن حكومتي روسيا وبيلاروس تعملان معا بشكل وثيق للغاية.

وقال بوتين، خلال لقائه مع لوكاشينكو، "شكرا لحضوركم (إلى سان بطرسبرج). لقد شاهدت خطابكم مباشرة. كان خطابا ثاقبا، كما يقال في مثل هذه الحالات، ومتوازنا وشاملا. وقد تناول الشؤون الخارجية والداخلية على حد سواء. استمعت إليه بسرور واهتمام"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أن "حكومتي روسيا وبيلاروس تعملان معا بشكل وثيق للغاية".

وأضح بوتين "قبل مجيئي إلى هنا إلى سان بطرسبرج، التقيت برئيس الحكومة الروسية، وأخبرني بالتفصيل عن العمل الجاري بين حكومتي روسيا وبيلاروس".

وشكر بوتين لوكاشينكو على تقييمه الإيجابي لجودة العلاقات الروسية البيلاروسية.

من جهته، أكد لوكاشينكو أن روسيا وبيلاروس تنفذان جميع الاتفاقيات، من الدفاع إلى الاقتصاد، ولا توجد أي تساؤلات.

كما اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره القيرغيزي صادير جاباروف، وبحثا جميع جوانب التعاون بين البلدين.

وقال بوتين، مرحبا بجاباروف: "أود أن أشكركم على مضمون عملنا خلال الزيارة الرسمية، وعلى الأجواء التي وفرتموها. والآن، لدينا الفرصة لمناقشة العلاقات الثنائية خلال فعالية اليوم"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أنه يتوقع "نقاشا جيدا وموضوعيا مع جميع الزملاء [في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي] بشأن تطوير الروابط التجارية والاقتصادية بشكل عام في إطار التكامل".

واختتم قائلا: "يسعدني جدا لقاؤكم في سان بطرسبرج".

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، أن بوتين سيعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس القرغيزي صادير جاباروف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "سيسبق قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اجتماعان ثنائيان منفصلان للرئيس، أحدهما مع الرئيس القرغيزي جاباروف، والآخر مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو".

وأضاف بيسكوف أنه "بعد ذلك، ستعقد اجتماعات بصيغتين: مصغرة وموسعة، ثم سيواصل قادة الاتحاد التواصل بشكل غير رسمي".

وقال بيسكوف "وغدا، سيعقد أيضا اجتماع ضمن إطار رابطة الدول المستقلة".

وأضاف بيسكوف أن قمم قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة تعقد تقليديا كل عام، وتستمر كل قمة يومين.

وقال بيسكوف إنه على الرغم من الطابع غير الرسمي لهذه الاجتماعات، فإنها تكون جوهرية.

وأشار بيسكوف إلى أن "قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتضمن جدول أعمال ووثائق ونقاشات جادة".

وفي يومي 21 و22 ديسمبر الجاري، يتواجد بوتين في سان بطرسبرج التي ستستضيف الاجتماع غير الرسمي التقليدي لقادة رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.