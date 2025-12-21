نائب رئيس شركة السكري: ننتج نصف مليون أوقية ذهب نصدرها لسويسرا وقيمتها تودع بالدولار في مصر

قالت المهندسة هدى منصور، ممثل شركة «أنجلو جولد أشانتي» ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب، إن المنجم في طريقه إلى تحقيق إنتاج نصف مليون أوقية، مشيرة إلى أن ذلك يضع المشروع في مصاف مناجم الذهب الكبرى عالميًا.

ولفتت خلال لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» من داخل منجم السكري، مساء الأحد، إلى إرسال الذهب المستخرج إلى سويسرا، على أن تعود قيمته بالكامل إلى مصر في صورة عائدات دولارية تودع في البنوك المصرية.

وردت على التساؤل حول عدم الاحتفاظ بالذهب لتعزيز الاحتياطي بالنبك المركزي، مؤكدة أن المنظومة تقضي بالحصول على العوائد الدولارية مقابل الذهب، مشددة أنه «لا يخرج دولار واحد خارج مصر».

وكشفت أن صادرات منجم السكري وحدها تمثل 3% من إجمالي الصادرات المصرية، موضحة أن قيمة الصادرات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن تجاوزت 1.5 مليار دولار، مع نهاية العام.

وشددت أن مصر دولة «واعدة جدًا» في قطاع التعدين، مشيرة إلى أن رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية، تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 6%.