لاعب جزر القمر يحصل على البطاقة الصفراء الأولي في أمم إفريقيا 2025

حصل يانيس كاري، متوسط ميدان منتخب جزء القمر، على البطاقة الصفراء الأولى، في النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب نسخة العام الحالي من بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير 2026، وانطلقت البطولة بمواجهة المغرب أمام جزر القمر، في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاي عبد الله.

وحصل يانيس كاري على البطاقة الصفراء بعد خطأ ارتكبه في وسط الملعب، في الدقيقة 35 من عمر المباراة، منع به هجمة واعدة للمنتخب المغربي.

وكان سفيان رحيمي، مهاجم المنتخب المغربي، أهدر أول ركلة جزاء في البطولة، بعدما حصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من المباراة بعد تدخل على إبراهيم دياز، احتسبها حكم المباراة.

وسدد سفيان رحيمي ركلة الجزاء في الدقيقة 11 علي يمين حارس المرمى يانيك باندور، والذي تصدى لها ببراعة حارس منتخب جزر القمر.