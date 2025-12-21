إصابة رومان سايس وتغيير اضطراري للمغرب في افتتاح أمم إفريقيا

شهد ملعب الأمير مولاي عبد الله، اليوم الأحد، مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر، أحداثًا مثيرة منذ بدايتها، حيث في الدقيقة 18، تعرض رومان سايس، مدافع المنتخب المغربي، لإصابة قوية.

واضطر الجهاز الفني لإجراء تغيير اضطراري ونزول جواد اليميق بدلاً منه، وأدى ذلك إلى توقف المباراة مؤقتًا لإجراء الفحوصات الأولية، وسط قلق الجماهير على أحد أبرز لاعبي أسود الأطلس.

كما شهدت المباراة إهدار المنتخب المغربي لضربة جزاء، بعد أن تصدى سفيان رحيمي لتنفيذها، بعد أن تحصل عليها إبراهيم دياز.

وتأتي هذه المباراة على أرض ملعب الأمير مولاي عبد الله، في افتتاح منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، وسط آمال كبيرة للمنتخب المغربي في تحقيق بداية قوية نحو المنافسة على اللقب.