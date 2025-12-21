روسيا: مباحثات خطة السلام الأمريكية حول أوكرانيا تسير بشكل بناء

قال مبعوث الرئيس الروسي، كيريل دميترييف، إن محادثات السلام بشأن خطة أمريكية مقترحة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات في أوكرانيا تسير "بشكل بناء" في ولاية فلوريدا الأمريكية، في حين وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحادثات بأنها تتقدم "بشكل سريع."

وتأتي هذه المحادثات ضمن جهود استمرت عدة أشهر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط من أجل السلام، وهي جهود شملت أيضا اجتماعات مع مسئولين أوكرانيين وأوروبيين في برلين في وقت سابق هذا الأسبوع.

وصرح دميترييف للصحفيين في ميامي أمس السبت بأن: "المباحثات تسير بشكل بناء، وبدأت في وقت سابق وستتواصل اليوم، وستستمر غدا أيضا."

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" بأن دميترييف التقى بمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وزوج ابنته جاريد كوشنر.

وقال الرئيس زيلينسكي في منشور على تطبيق تليجرام اليوم الأحد إن الجهود الدبلوماسية "تتقدم بسرعة كبيرة، وأن فريقنا في فلوريدا يعمل مع الجانب الأمريكي."

وجاء ذلك بعد أن صرح كبير مفاوضي أوكرانيا، أمس الأول الجمعة، بأن وفد بلاده أنهى اجتماعات منفصلة في الولايات المتحدة مع شركاء أمريكيين وأوروبيين.

ونفى الكرملين، اليوم الأحد، وجود أي مناقشات حول إجراء محادثات ثلاثية تشمل أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، وذلك بعد أن صرح زيلينسكي، أمس السبت، بأن واشنطن اقترحت فكرة إجراء محادثات ثلاثية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية الرسمية عن مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، قوله: "في الوقت الحالي، لم يناقش أحد هذه المبادرة بجدية، وعلى حد علمي، لا يتم التحضير لها."