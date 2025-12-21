أحمد موسى: منجم السكري تعرض لاستهداف في 2011 وشائعات بسرقة الذهب

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بحجم الجهد الهائل والعمل المبذول في منجم السكري، مشيرا إلى أن استخراج جرام من الذهب من طن كامل من الصخور قصة وراءها رجال وأياد عاملة، تبدأ بتفجير الصخور وصولا إلى استخراج الذهب.

ولفت خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» في تغطية من داخل منجم السكري، مساء الأحد، إلى استهداف منجم السكري في عام 2011 من خلال شائعات زعمت سرقة المنجم، قائلا: «البلد اتضرب فيها مفك بجد والله في 2011، كان فيه قضايا تترفع على البلد، كل واحد يطلع بورقتين، ومعندوش أي معلومة ولا فكرة، يرفع قضية على البلد، هربوا الاستثمارات، والله العظيم حصل تخريب في البلد ومنشآتها واستثماراتها في 2011 فوق خيالكم، منها منجم السكري الذي تم استهدافه في 2011، وواحد راح المحكمة والحقوا السكري اتسرق وخدوا الذهب».

وأعرب عن إعجابه بوجود عدد كبير من الكوادر النسائية التي تعمل في المنجم، ضمن منظومة عمل لا تتوقف على مدار الساعة، مشيدا بالمهندسة هدى منصور، ممثل شركة «أنجلو جولد أشانتي» ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب، كونها واحدة من «أقوى 100 سيدة في العالم العربي»، وفقا لتصنيف فوربس.

وأثنى على المنظومة الصارمة التي تحكم العمل داخل الموقع، لافتا إلى أن إجراءات السلامة، مثل ارتداء الخوذ والزي الواقي، تعد إجراءات إلزامية للأمن والأمان؛ وليست من قبيل الرفاهية.