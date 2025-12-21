رئيس لوسيد: سنصنع السيارة الكهربائية بالكامل داخل السعودية ونصدرها للعالم

أكد رئيس شركة "لوسيد" لصناعة السيارات في الشرق الأوسط فيصل سلطان" أن لوسيد السعودية ستنتقل من مرحلة التجميع إلى مرحلة تصنيع المركبة بالكامل داخل المملكة ".

وأوضح سلطان في تصريح له اليوم الأحد على هامش افتتاح أول مركز ابتكار للسيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" في الرياض " أن الشركة أعلنت عن إنشاء مجمعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حيث يجري حالياً تجميع السيارات، لافتاً إلى اكتمال بناء ما بين سبعة وثمانية مبانٍ تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية حيث سننتقل من مرحلة التجميع إلى وحدة بناء كاملة حيث سنُصنّع السيارة بالكامل داخل المملكة".

وفيما يتعلق بالتصدير أكد المسؤول السعودي أن" خطط لوسيد لا تقتصر على دول مجلس التعاون الخليجي فقط، بل تشمل تصدير السيارات المصنعة في المملكة إلى دول أخرى حول العالم".

وأضاف أن "سيارات لوسيد حققت تأثيراً لافتاً في وقت قياسي حيث فازت بجائزة سيارة العام الفاخرة وعدد من الجوائز العالمية"، معبراً "عن فخر الشركة بالمنتج والاعتراف المتزايد بجودته في الأسواق".

وأشار إلى أن" لوسيد متواجدة حاليا في السعودية والإمارات وقريباً ستتوسع إلى عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى"، مؤكداً "استمرار التوسع سنوياً في أسواق جديدة لإتاحة الفرصة للمستهلكين للاطلاع على منتج لوسيد وشرائه والاستمتاع بسيارات حائزة على جوائز عالمية".

يشار إلى أن سيارات لوسيد الكهربائية تصنع في السعودية، حيث افتتحت الشركة مصنعاً لتجميع السيارات وتطويرها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهو المصنع الثاني عالمياً للشركة والثاني لها خارج الولايات المتحدة، بهدف الإنتاج للسوق المحلي والتصدير، وتتجه الشركة لتحويله إلى تصنيع كامل ضمن رؤية 2030.