الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل مباراة مودرن في افتتاح الدوري

رفع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حالة الطواريء استعدادا لمباراته الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ويلاقي الأهلي فريق مودرن سبورت في التاسعة مساء السبت على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي في أول مباراة له بالموسم الجديد.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة على التواجد اليوم الخميس في ملعب التتش منذ بداية المران وحضر التدريب بالكامل من أجل تحفيز اللاعبين وحثهم على بداية المسابقة بصورة قوية.

وكان الخطيب قد تواجد في الفترة الماضية مع الفريق في معسكر الإعداد بتونس وتابع كافة الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.