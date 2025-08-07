طمأن اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الشعب المصري بأن رد القوات المسلحة سيكون «مفاجئًا» إذا فكر أي شخص في الاقتراب من الحدود المصرية.

جاء ذلك خلال إجابته على سؤال مراسل قناة «الغد»، اليوم الخميس، بشأن جاهزية مصر للتعامل مع الأوضاع إذا تطورت إلى ما هو أسوأ.

وعلق المحافظ على السؤال، بقوله: «خلي السؤال صريح عشان الإجابة تكون صريحة، هل ستقوم عملية عسكرية بين مصر وإسرائيل؟».

وأضاف: «أي بني آدم على مستوى العالم يفكر فقط إنه يقرب على الحدود المصرية، سيكون الرد المصري مفاجئًا للعالم كله، الكلام ده مش عاطفي، أنا 41 سنة خدمة قوات مسلحة، وكنت قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المصرية لمدة ثلاث سنوات ونصف».

وواصل: «أطمئن الشعب المصري وكل إقليم الشرق الأوسط، لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية، من يقترب من الحدود المصرية لا يلومن إلا نفسه، ليس بما هو معلن ولكن بما هو غير معلن أيضًا».