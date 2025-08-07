وزير الخارجية التركي يزور سوريا الخميس ويلتقي الشرع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، زيارة عمل إلى سوريا، يلتقي خلالها بالرئيس أحمد الشرع.

وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، فإن فيدان والشرع سيقيّمان التقدم المحرز بمختلف المجالات بين تركيا وسوريا خلال الأشهر الثمانية التي انقضت منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، إلى جانب التركيز على تعزيز التعاون الثنائي.

ومن المقرر أن يبحث فيدان مع الشرع أيضاً، تنسيق الجهود الرامية لإعادة إعمار سوريا وإنعاشها.

ويقيّم الجانبان مخاوف تركيا المتعلقة بالأمن القومي شمال شرق سوريا، إضافةً إلى تعاون البلدين بمكافحة التنظيمات الإرهابية، خلال الفترة الحالية التي يعد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها أكثر أهمية من أي وقت.

وأيضا يتناول الجانبان الممارسات والتصريحات الإسرائيلية التي تُشكل تهديداً لاستقرار وأمن سوريا والمنطقة.

وفي ظل وجود فرص تعاون متعددة بمختلف المجالات بين البلدين بالمرحلة الراهنة، تكمن أولوية تركيا في الاستفادة من هذه الفرص بما يتوافق مع المصالح المشتركة للبلدين ويخدم استقرار سوريا وأمنها.

الزيارات المتبادلة

وفي هذا الإطار، تستمر الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين تركيا وسوريا بوتيرة متسارعة ودون تباطؤ، وكانت زيارة فيدان الأولى إلى سوريا في 22 ديسمبر 2024.

وتلت هذه الزيارة، زيارة عمل قام بها فيدان رفقة وزير الدفاع يشار جولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن في 13 مارس 2025.

كما زار الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني تركيا خلال الأشهر الثمانية الماضية في مناسبات مختلفة.

وخلال تلك الزيارات، تم التركيز على الوضع الأمني بسوريا وبحث الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار الكامل فيها وتقييم القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية.

كما تم التركيز على إمكانيات تحويل التعاون الثنائي بين تركيا وسوريا إلى تعاون مؤسسي، والتأكيد على استعداد تركيا لتقديم الدعم لسوريا في جميع المجالات.