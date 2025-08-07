حبس صانع المحتوى محمد عبدالعاطي 15 يوما لنشره فيديوهات مُخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قررت محكمة الجنح، تجديد حبس البلوجر محمد عبدالعاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر محتوى إلكتروني يحتوي على ألفاظ وإيحاءات تخدش الحياء العام.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على التيك توكر محمد عبدالعاطي، بعد تلقي عدة بلاغات ضده تتهمه بإنتاج محتوى مرئي يتضمن إساءات لفظية.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن ضبط المتهم جاء في إطار ملاحقة صانعي المحتوى المخالف للقانون، بعد رصد فيديوهات تحمل إيحاءات جنسية ومخالفة للآداب العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم استخدم منصات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع تسيء لقيم المجتمع المصري، وتتعارض مع تقاليده وأخلاقياته.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حين تواصل النيابة العامة مباشرة التحقيق في البلاغات المقدمة.