وزير الخارجية الإسباني: لا يمكننا السماح باستمرار انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة

قالت وزارة الخارجية الإسبانية إنها كثفت جهودها الإنسانية في فلسطين بشكل ملحوظ، من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، للتخفيف من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أعقاب تدهور الوضع منذ أكتوبر 2023.

وأشارت في بيان عبر موقعها الرسمي، صباح الخميس، إلى تخصيص 20 مليون يورو حتى الآن لفلسطين، لمساعدة أكثر من 3 ملايين شخص في غزة والضفة الغربية.

وصرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قائلًا: «إسبانيا من أكثر دول العالم دعمًا لفلسطين، لأننا لا نستطيع أن نسمح باستمرار انتهاك القانون الإنساني الدولي بشكل ممنهج، مع تهجير قسري للسكان ووفيات جماعية في طوابير الطعام».

وحذر في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، من أن «التهجير، ومنع الغذاء والدواء، وتدمير البنية التحتية، والمستوطنات غير الشرعية تدفع غزة والضفة لوضع حرج للغاية».

وفي ظل تصاعد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، برزت إسبانيا بوصفها واحدة من الدول القليلة في أوروبا التي اتخذت موقفًا أخلاقيًا وقانونيًا واضحًا، يجمع بين الإدانة السياسية والخطوات العملية في سبيل محاسبة إسرائيل، وتقديم الدعم الفعلي للشعب الفلسطيني.

واتسمت مواقف الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز، بجرأة غير معهودة في الأوساط الأوروبية، إذ وصف رئيس وزرائها ما يجري في غزة بأنه «إبادة جماعية»، منتقدًا الصمت الدولي تجاه المجازر.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، شهدت المدن الإسبانية الكبرى مظاهرات حاشدة تنديدًا بالإبادة الجماعية، ورفضًا لتواطؤ بعض الدول الغربية.

وبرز دور المنظمات الحقوقية، والنقابات، والحركات الطلابية في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية، وتنظيم الحملات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والدعوة لإيقاف تصدير السلاح.