رائد الفضاء الياباني أونيشي يعود إلى الأرض

عاد رائد الفضاء الياباني تاكويا أونيشي بسلام إلى الأرض، اليوم الأحد، عقب إقامة لنحو خمسة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وهبطت الكبسولة كرو دراجون التي تحمل أونيشي -49 عاما- ورواد فضاء آخرين في المياه قبالة ولاية كاليفورنيا الأمريكية الساعة 12:33 صباحا بتوقيت اليابان، بحسب وكالة أنباء جيجي برس اليابانية.

وهذه هي ثاني رحلة فضاء لأونيشي منذ رحلته الأولى في 2016. وأقام في محطة الفضاء الدولية من مارس، وأصبح ثالث قائد ياباني لمحطة الفضاء الدولية في أبريل.

وانفصلت الكبسولة كرو دراجون عن محطة الفضاء الدولية الساعة السابعة والربع صباحا تقريبا أمس السبت، بتوقيت اليابان. وبعد دخول الغلاف الجوي مجددا، فتحت البراشوت ونزلت في البحر.



