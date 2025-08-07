رئيسة المكسيك تدعم حَكَمة كرة قدم تعرضت لتهديدات بالقتل

أعربت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، عن دعمها للحَكَمة كاتيا إيتزل جارسيا التي تعرضت لإهانات، وتلقت تهديدات بالقتل منذ هزيمة مونتيري أمام سينسيناتي الأمريكي 2 / 3 يوم الخميس الماضي في كأس الدوريات بأمريكا الشمالية.

وتلقت جارسيا، دعم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل أن تحظى بدعم رئيسة البلاد.

وأكدت جارسيا، تعرضها لإهانات وتلقيها تهديدات بالقتل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أثار قرارها باحتساب هدف لسينسيناتي رغم وجود شبهة تسلل، غضبًا بين المشجعين المكسيكيين.

وردا على تلقيها وعائلتها تهديدات بالقتل عبر شبكة الإنترنت، كتبت جارسيا "32 عاما" عبر حسابها على منصة "إنستجرام": "لا ينبغي الاستخفاف بالعنف. يجب ألا يكون هناك أي عنف في أي مكان".

ومن جانبها، أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن الجارسيا "استثنائية، ويجب أن تكون أفضل من الرجل بثلاث مرات حتى يتم الاُعتراف بها".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ال دياريو" المكسيكية عن شينباوم تأكيدها بأنها ستكون على تواصل مستمر مع المسؤولين المعنيين لمعرفة ما إذا كانت جارسيا بحاجة للمساعدة.

وكان إنفانتينو، أعرب قبل 3 أيام عبّر حسابه على منصة "إنستجرام"، عن "صدمته وحزنه إزاء التهديدات التي وُجهت للحكمة كاتيا إيتزل".

كما أدان الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، "أعمال الترهيب والتهديد" ضد جارسيا.