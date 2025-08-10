لاعب سعودي على أعتاب الليجا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقترب أحد نجوم فريق الاتحاد السعودى من الانتقال للدورى الإسباني الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد منحت المهاجم الشاب طلال حاجي حرية تحديد مستقبله، بعدما تلقت 3 عروض رسمية لضمه، هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة نادي الاتحاد تلقت 3 عروض من سيلتا فيجو الإسباني، والرياض والاتفاق لضم حاجي.

وقالت الصحيفة إن إدارة الاتحاد تميل إلى بيع عقد اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا للنادي الإسباني، بعد الاتفاق حول المقابل المالي.

وأشارت إلى أن الاتفاق شمل أيضًا بنودا إضافية، أبرزها حصول النادي على نسبة من أي صفقة بيع مستقبلية، وأفضلية إعادة التوقيع معه إذا أراد "العميد" استعادته لاحقًا.

وأوضحت الصحيفة أن حاجي يفضل خوض تجربة الاحتراف الخارجي عبر بوابة سيلتا فيجو، الذي كان قد تقدم بعرض رسمي لشراء عقده مطلع الشهر الجاري.

وتدرج حاجي في فرق الاتحاد السنية وصولًا للفريق الأول، حيث شارك في 11 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

كما يعد حاجي ثاني أصغر لاعب ينضم لمنتخب السعودية الأول بعد أحمد جميل، إذ استدعاه المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في نوفمبر 2023 لمواجهة باكستان والأردن.