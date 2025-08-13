وزيرة التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة مشروع قومي لتراث مصر وحضارتها

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا، اليوم الأربعاء، لمتابعة نتائج زيارة وفد من الوزارة لمحافظة أسيوط للتعرف على الموقف التنفيذي لمشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر".

وأشار التقرير إلى قيام لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار بزيارة ميدانية إلى محافظة أسيوط، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير في نقطتي المسار بالمحافظة، وهما: دير العذراء بدرنكة ودير المحرق بالقوصية، نظرًا للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة، والذي يُعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح التقرير أن وفد وزارة التنمية المحلية التقى خلال الزيارة باللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، وضم الوفد كلًا من: الدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على العلاقات الدولية والاتفاقيات، والمهندسة زيزي كامل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة، والمهندس عادل الجندي، المنسق العام للمشروع، وعدد من العاملين بالوزارتين.

وتم خلال اللقاء بحث الموقف التنفيذي للأعمال النهائية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، تنفيذًا لخطة الدولة لإحياء المسار وتنمية قطاع السياحة في مصر وتنمية الصعيد، حفاظًا على الإرث الإنساني وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وعرضت اللجنة على محافظ أسيوط بعض الملاحظات التي تم رصدها خلال تفقدهم لنقطتي المسار (دير العذراء بدرنكة ودير المحرق بالقوصية)، ووجه المحافظ بحلها على الفور، داعيًا اللجنة إلى زيارة متابعة ميدانية أخرى لمعاينة ما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء، حيث تبين تنفيذ معظم التوصيات، وجارٍ استكمال النسبة المتبقية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إحياء مسار العائلة المقدسة هو أحد المشروعات القومية المهمة التي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع أطراف متعددة، على رأسها وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية الأخرى والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات، ويحظى المشروع باهتمام ومتابعة مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لتقديم الدعم اللازم للمحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للانتهاء من هذا المشروع، نظرًا لأهميته ليس على المستوى السياحي فقط، ولكن أيضًا على المستوى الديني، حيث يسهم في تنشيط السياحة الدينية في مصر، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظات الواقعة على مسار العائلة المقدسة.





