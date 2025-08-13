موراتا: سعيد بالانضمام إلى كومو ومستعد لتقديم كل ما لدي

عبّر الإسباني ألفارو موراتا، المنضم حديثًا إلى صفوف نادي كومو الإيطالي، عن سعادته الكبيرة بارتداء قميص الفريق، بعد انتقاله رسميًا قادمًا من ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موراتا، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي كومو: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى هذا الفريق. في الموسم الماضي، عندما واجهت كومو، استطعت أن أقدّر مستوى الفريق وطموح مشروع النادي. يمكن للجميع ملاحظة مدى الطموح الموجود هنا."

وأضاف المهاجم الإسباني: "أعد الجماهير والإدارة بأنني سأبذل أقصى ما لدي في كل تدريب وكل مباراة. متحمس جدًا لارتداء هذا القميص وتمثيل النادي".

من جانبه، أعرب سيسك فابريجاس، المدير الفني لفريق كومو، عن سعادته بالتعاقد مع موراتا، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدراته داخل وخارج الملعب.