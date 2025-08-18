صيادلة ألمان يطالبون باتخاذ إجراءات صارمة ضد خصومات الأدوية الأجنبية

حث رئيس جمعية الصيادلة الوطنية الألمانية الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الخصومات التي تقدمها الصيدليات الأجنبية التي تبيع الأدوية بالبريد على الأدوية التي تصرف بوصفة طبية.

وقال توماس بريس، رئيس النقابة الاتحاية لجمعيات الصيادلة الألمانية (أ.ب.د.أ)، لمجموعة آر.إن.دي الإعلامية في تصريحات نشرت اليوم الاثنين: "هذا انتهاك واضح للقانون. يجب على الدولة أن تتدخل، وتعاقب هذا السلوك، وتوقفه".

واستأنفت بعض الصيدليات الكبيرة عبر الإنترنت ومقرها في الخارج منح الخصومات بعد حكم حديث لمحكمة العدل الاتحادية. ومع ذلك، فإن الحكم أشار إلى إطار قانوني أقدم.

وبموجب قانون الضمان الاجتماعي الألماني الحالي، يحظر تقديم الخصومات أو المكافآت للمرضى المؤمن عليهم في التأمين الصحي الحكومي الذين يصرفون الوصفات الطبية في الصيدليات المحلية.

ويقول الصيادلة إن الحظر ينطبق أيضا على مقدمي الخدمات الأجانب. وقال بريس: "لا يمكن تقويض تنظيم الأسعار من خلال الخصومات أو المكافآت، وإلا فإننا سننتهي في حرب أسعار مدمرة".

وحذر من أن القواعد تحمي إمدادات الأدوية وبالتالي المرضى. وقال: "تخيل لو أنه، خلال نقص الإمدادات، تم فجأة فرض أسعار باهظة".

كما ضغط بريس من أجل زيادة رسوم الصرف، مشيرا إلى أن 4500 صيدلية أغلقت منذ عام 2008، أي حوالي 21% من الإجمالي.

وقال إن الأجور لم ترتفع منذ 13 عاما بينما "انفجرت" التكاليف مثل الطاقة والأجور، مما دفع العديد من الصيدليات إلى حافة القدرة على الاستمرار.





