القناة 12 الإسرائيلية: صور أقمار صناعية تُظهر تدمير 80% من مدينة غزة

أظهر تحليل لصور أقمار صناعية أجراه آدي بن نون، من مركز نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة العبرية، أن 80% من مدينة غزة مدمرة بسبب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 23 شهرا.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية، الأربعاء: "وفقا لتحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجراه آدي بن نون من مركز نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة العبرية، فقد دمر ما لا يقل عن 36 ألف مبنى في المدينة، أي ما يعادل 80% من إجمالي المباني التي كانت موجودة في بداية الحرب".

وأضافت: "الدمار ليس موزعا بالتساوي على جميع مناطق المدينة، ففي حي الشجاعية (شرق) وحي النصر (شمال) ومخيم الشاطئ (غرب) لم يبقَ سوى نسبة ضئيلة من المباني".

وأردفت: "بينما في حي الرمال (وسط وجنوب) وحي التفاح (شرق) وأجزاء من المدينة القديمة، لم يتبق سوى ما بين 25 بالمئة و39 بالمئة من المباني".

وتابعت القناة: "في منطقة الدرج بوسط المدينة، لم يتبق سوى حوالي 40 بالمئة من المباني، وهي نسبة مرتفعة نسبيا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد صادق أخيرا على خطة لاحتلال مدينة غزة تبدأ بإخلاء سكانها إلى جنوب ووسط قطاع غزة.

وقالت القناة: "تواصل إسرائيل تقدمها نحو السيطرة على مدينة غزة، رغم التحديات العسكرية والسياسية التي تواجهها".

وحذرت من أن "الجنود الذين يدخلون مدينة غزة المكتظة بالسكان سيواجهون ظروفا قتالية قاسية، تشمل شوارع ضيقة وآلاف الأنقاض، إلى جانب الأفخاخ المتفجرة والأنفاق والكمائن على الأرجح".

وتابعت القناة: "أول ما سيواجهه الجنود الداخلون إلى غزة هو الدمار الهائل في المدينة".

ونقلت عن شالوم بن حنان، الرئيس السابق لقسم بجهاز الأمن العام "الشاباك" والباحث في معهد سياسات مكافحة الإرهاب بجامعة رايخمان قوله، إن "الدمار الشامل يشكل تحديا للجنود".

وأضاف بن حنان: "لا يمكنك دخول مبنى قائم بالمشي بشكل طبيعي، دون أن تدوس على الأنقاض، أو تسقط في الحفر، أو تنهار عليك الجدران".

وأردف: "لا يمكنك استخدام الأدوات الهندسية لرفع كل هذه الأنقاض، وهذه مشكلة، كما أن هناك صعوبة في التعامل مع مبنى يصعب فحصه بدقة، وهناك أيضًا خطر انهياره".

وتابع بن حنان: "دخول أراض لم يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي منذ فترة طويلة قد يكون له ثمن، فعندما لا تدخل منطقة معينة لفترة طويلة، يمكن للعدو أن يستعد بهدوء نسبي، ويجب الافتراض أن الجيش الإسرائيلي سيواجه عددا كبيرا من الكمائن والعبوات الناسفة".

كما شدد على "خطر الأنفاق التي يصعب تدميرها والتي هي أكثر بكثير من المباني التي فوقها"، مبينا أن "تدميرها من الجو أصعب بكثير".

وقال: "يجب أن يكون الافتراض العملي هو وجود مسار من الأنفاق تحت العديد من المباني، يمكن من خلاله نصب الكمائن".

وتابع بن حنان: "هناك العديد من المشاكل المعقدة في هذا القتال".

وأردف أن "كلا الجانبين (إسرائيل والفصائل الفلسطينية) يستعد لهذه الحملة كما لو كانت آخر حملة في الحرب. ستتصرف حماس كما لو كانت في معركة جماهيرية، وستبذل كل ما في وسعها وهذا يعني أنها ستستخدم كل ما لديها من أسلحة وموارد".

وفي 8 أغسطس الجاري أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين، بينهم 119 طفلا.​​​