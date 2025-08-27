كرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مزاعمه بأن إسرائيل تغير وجه الشرق الأوسط، وهو ادعاء لطالما كرره طوال مجريات الحرب على غزة.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، أنه لا يعتقد أن الحرب استغرقت وقتا أطول مما يجب، مشيرًا إلى أنها - أي الحرب - تقترب من المرحلة الأخيرة للحرب وهي القضاء النهائي على حركة حماس.

ولفت إلى أن هدف إسرائيل في هذه المرحلة من الحرب هو تحرير قطاع غزة من حركة حماس وليس تفريغها من سكانها كما يروج البعض، بحسب زعمه.

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يمكن أن يكون لقطاع غزة مستقبل مختلف وأنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن تستثمر فيها فسيكون أمرًا جيدًا.

ونوه بأن هناك أفكار عدة بشأن غزة، وأنه سيوافق إذا أرادت الولايات المتحدة التدخل وإدارة القطاع.

وعبر عن امتنانه عن المساعدات العسكرية التي تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة، لكنها أشار كذلك إلى أنه يتم تبادل معلومات استخباراتية وصفها بأنها لا تقدر بثمن.

ولفت إلى أن الحديث عن أن الولايات المتحدة تفعل ما تريده إسرائيل مجرد هراء، موضحًا أنه لا أحد يستطيع إجبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فعل شيء لا يريده.