مدبولي: أحرزنا تقدما كبيرا فيما يخص كثافات الفصول وتحسين مناخ التعليم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على ملف الوعي بصورة متدرجة، حتى تصل فيه إلى «أعلى المستويات».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء، أن «الدولة تعمل منذ فترة طويلة على تطوير منظومة التعليم، وإدخال مناهج تعليمية محدثة، والاهتمام بالأطفال والنشء، والحرص على عودتهم إلى المدارس، وانتظام العملية التعليمية بصورة كبيرة».

وأشار إلى أن «هذا العام شهد تقدمًا كبيرًا فيما يخص كثافات الفصول وتحسين مناخ التعليم داخل المدارس»، مشددًا على أن «قضية التعليم محورية».

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإدخال المدارس اليابانية إلى منظومة التعليم المصرية.

وأكمل: «اليابان على مستوى العالم تعد الأفضل فيما يخص التعليم وكيفية تربية النشء وغرس القيم المهمة التي تشكل الطبيعة البشرية، لذلك كان التوجيه بالتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية».