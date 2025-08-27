بالينيا يتوج بجائزة أفضل لاعبي البريميرليج في الجولة الثانية

حصل جواو بالينيا، نجم نادي توتنهام هوتسبير على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر جواو بالينيا بشكل جيد في مباراة توتنهام هوتسبير أمام مانشستر سيتي، التي فاز فيها فريقه بهدفين دون رد، على ملعب الاتحاد، لحساب منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي حصول جواو بالينيا على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية، متفوقًا على يوريان تيمبر، مدافع آرسنال، وجواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، وفيكتور جيوكيريس، نجم أرسنال.

كما تفوق اللاعب البرتغالي على كل من جايدون أنتوني، لاعب بيرنلي، ودانجو واتارا، لاعب برينتفورد، وكذلك جاك جريليش، جناح إيفرتون.

وحصل بالينيا على 33% من الأصوات ليتوج بجائزة لاعب الأسبوع، بينما جاء تيمبر في المركز الثاني بنسبة 17%، وفي الثالث تواجد بيدرو بنسبة 12%، ثم جيوكيريس بنسبة 8%، ثم جريليش في المركز الرابع بنسبة 6%، وأخيرًا واتارا وأنتوني بنسبة 1%.

ويحتل نادي توتنهام هوتسبير المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع أرسنال، وليفربول.