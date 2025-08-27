حزب الله يتهم رئيس الحكومة بـ جر لبنان لحرب أهلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهم حزب الله، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بـ"جر" لبنان لحرب أهلية.

وقال الحزب في تصريحات عاجلة نقلها موقع "الشرق" الإخباري، إن ادعاء الحكومة في لبنان أن ما تقوم به هو تطبيق لاتفاق الطائف ليس إلا "خطأ فادحا وشُبهة كبيرة".

وتابع "لا زلنا نأمل من القيّمين والحريصين على استقلال وأمان لبنان وعلى رأسهم الرئيس عون وضع حد لـ"الانبطاحة السياسية".

وعبر عن أمله في إبعاد الجيش اللبناني عن الفتنة الداخلية التي تُهدد الأمن والاستقرار

وكان أمين عام حزب الله نعيم قاسم قد توعّد بخوض ما وصفها بـ"معركة كربلائية" في مواجهة ما سمّاه "المشروع الإسرائيلي-الأمريكي" في إطار رفض حزب الله تسليم السلاح، وحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية "أي خراب للبنان"، وفقا لكلمة ألقاها الجمعة.

ورد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام على تصريحات نعيم قاسم، ووصفه بأنه "تهديد مبطن" بالحرب الأهلية.