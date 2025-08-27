وزيرا خارجية السعودية وألمانيا يستعرضان التطورات في غزة

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال لقائه في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الاربعاء، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، التطورات في غزة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء ان وزير الخارجية السعودي ونظيره الألماني استعرضا خلال اللقاء" العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات".

كما ناقش الجانبان السعودي والالماني "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ووصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية، وتأتي زيارة بن فرحان الى ألمانيا بعد يومين فقط من دعوة منظمة التعاون الاسلامي إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وقالت المنظمة في بيان صدر يوم الاثنين "ندعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى متابعة دراسة مدى توافق عضوية إسرائيل مع ميثاق الأمم المتحدة، بالنظر إلى مخالفتها الواضحة لشروط العضوية وانتهاكاتها المتكررة لقرارات الأمم المتحدة، وتنسيق العمل من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة".