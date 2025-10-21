الداخلية تكشف حقيقة تعرض شاب للتعذيب داخل قسم شرطة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بتعرض نجله "مريض بالفشل الكلوى" للتعذيب داخل محبسه بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية، وعدم تقديم الرعاية الصحية له، على غير الحقيقة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 سبتمبر 2023، تم ضبط نجل المذكور، عاطل، مقيم بالإسكندرية، لاتهامه في واقعة تسهيل وترويج للأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وبعرضه على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وبتاريخ 26 سبتمبر 2023 أخلت سبيله على ذمة القضية بضمان مالي، وخلال فترة حبسه شعر المذكور بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات وتلقى العلاج اللازم وتم إعادته لمحبسه دون تجاوز.

تم ضبط ناشر التعليق "والد المذكور - مقيم بالشرقية"، وبمواجهته أقر بنشره لتضرره من سابقة ضبط نجله في القضية المشار إليها ولغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقته مستقبلا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لادعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيقات.