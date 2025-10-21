البيت الأبيض: لا خطط لعقد قمة قريبة بين ترامب وبوتين

ذكر البيت الأبيض أنه لا يُتوقع عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب.

جاء ذلك في تصريحات خطية قدمها للأناضول مسؤول في البيت الأبيض، فضل عدم الكشف عن اسمه، بشأن القمة المرتقب عقدها بين ترامب وبوتين في العاصمة المجرية بودابست خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال المسؤول الأمريكي إن "وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف أجريا محادثات مثمرة، ولن تكون هناك حاجة لاجتماع إضافي مباشر بين الوزيرين".

وتابع: "كما أنه لا توجد خطط لعقد لقاء بين الرئيسين ترامب وبوتين في المستقبل القريب".

وأمس الاثنين، بحث لافروف في اتصال هاتفي مع روبيو، خطوات تنفيذ تفاهمات توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي 16 أكتوبر أجرى بوتين وترامب محادثة هاتفية استمرت نحو ساعتين ونصف، ناقشا خلالها قضايا تتعلق بالأزمة الأوكرانية، واتفقا على اللقاء "خلال أسبوعين" في العاصمة المجرية بودابست، وإجراء التحضيرات اللازمة لذلك.