الرئيس الإيراني: هدف الغرب من تفعيل آلية الزناد التضييق على التجارة الإيرانية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أن هدف الأطراف الغربية من تفعيل "آلية الزناد" على بلاده هو تقييد مبيعات النفط وتقليل حجم التجارة للإيرانيين.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات بزشكيان جاءت خلال اجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الإيرانية، حيث أوضح خلالها أن "الهدف من تفعيل هذه الآلية يكمن في تقييد مبيعات النفط وتقليل التجارة الإيرانية".

وأشار إلى أنه "وفي ظل امتلاك إيران لمصادر الطاقة الهائلة، يجب أن تكون وتيرة تقدم البلاد متسارعة".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا، الأسبوع الماضي، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية: "يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن ومعاملته كما يعامل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة على السلاح النووي وعضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وأوضح البيان أن "التحركات غير القانونية للترويكا الأوروبية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة جاءت بدافع الانصياع للولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق عام 2018"، مؤكدًا أن تلك المحاولات "لا تؤثر على الترتيبات القانونية للقرار 2231، ولا على موعد انتهاء صلاحيته".

وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231، في 20 يوليو 2015، ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.

وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.