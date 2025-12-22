باشر السفير التركي الجديد لدى سوريا، نوح يلماز، عمله رسميا في العاصمة دمشق، ليصبح أعلى ممثل دبلوماسي لتركيا في سوريا منذ أكثر من 13 عاما، في خطوة تعيد التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء لأول مرة منذ عام 2012.

وأفاد تلفزيون سوريا بأن يلماز تسلم مهامه اليوم الاثنين، خلفا للقائم بالأعمال المؤقت برهان كور أوغلو، في تطور يعكس تحولا لافتا في مسار العلاقات بين أنقرة ودمشق.

ويأتي بدء مهام السفير الجديد بالتزامن مع زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى سوريا يضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار جولر، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين، حيث من المقرر أن يعقدوا لقاءات مع مسئولين سوريين لبحث ملفات متعددة، تشمل الجوانب الأمنية، واتفاقية 10 مارس بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إضافة إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي وجهود إعادة الإعمار.

ويُعد تعيين يلماز مؤشرا على مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، بعدما خفضت تركيا تمثيلها الدبلوماسي في سوريا قبل أكثر من عقد، على خلفية الحرب السورية.