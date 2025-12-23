أثار أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، التكهنات حول تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة جنوب إفريقيا، في كأس الأمم الإفريقية.

وبدأ المنتخب الوطني المصري تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ملعب أكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وحقق المنتخب الوطني الفوز بنتيجة 2-1، على حساب منتخب زيمبابوي في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، الإثنين، على ملعب أكادير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «إن شاء الله مصر».

وتأتي تغريدة أحمد شوبير وسط شكوك حول مشاركة محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، في المباراة المقبلة، في ظل أخطاءه المتكررة في مباراة زيمبابوي، والحديث عن احتمالية مشاركة مصطفى شوبير.

وشارك في مران المنتخب اليوم جميع لاعبي المنتخب عدا الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي، بسبب الإصابة التي تعرضا لها خلال مباراة زيمبابوي.

وأوضح طبيب المنتخب في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية، التي خضع لها، محمد حمدي، مدافع المنتخب، أظهرت إصابته بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض.

وأضاف أن الفحوصات الخاصة بمصطفى محمد، أكدت إصابته بكدمة في الكاحل.

وأكد أبو العلا أنه يتم تجهيز الثنائي مصطفي محمد ومحمد حمدي لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.