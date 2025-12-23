أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين في اليمن

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العمانية مسقط بشأن تبادل الإفراج عن عدد معتبر من الأسرى والمختطفين من جنسيات مختلفة في اليمن.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة تتعين متابعتها وتعزيزها بمبادرات أخرى لإطلاق سراح المزيد من الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن.

وأشاد أبو الغيط بجهود الوساطة التي بذلتها سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في التوصل لهذا الاتفاق المهم، معربا عن تطلعه لأن يهيئ الإتفاق الظروف المناسبة لمعالجة شاملة للأزمة اليمنية.

ونجحت المفاوضات اليمنية- اليمنية في العاصمة العُمانية، اليوم الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمختطفين في اليمن.

وقال بيان صادر عن الفريق الحكومي اليمني، نشرته وكالة "سبأ" اليمنية في عدن أن "الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يقضي بالإفراج عن عدد 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان، وكافة المحتجزين من الأشقاء من التحالف بمن فيهم الطيارين".

وأضاف البيان أن "الفريق المفاوض تحمّل كامل المسئولية، وعمل بجدية كاملة والتزام تام من أجل تحقيق الإفراج عن آلاف المحتجزين دون استثناء أو انتقائية".