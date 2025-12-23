تفاصيل جلسة مسئولي الأهلي مع إدارة لايبزيج

كشف نادي لايبزيج الألماني تفاصيل الجلسة التي عقدها مسئولوه مع خالد مرتجي، أمين الصندوق في النادي الأهلي، ونيرة علي، المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالأحمر.

وذكر لايبزيج في بيان رسمي: "اجتمعت إدارة النادي مع مسئولي الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري المصري، لتبادل الخبرات والتعلم، وتحديد القيم المشتركة، واستكشاف سبل التعاون المبدئية، واجتمع كبار المسؤولين من كلا الناديين في حوار مفتوح حول فلسفة النادي، وتطوير الشباب، ومجالات التعاون المحتملة".

وأشار النادي إلى أن المناقشات ركزت بشكل أساسي على فلسفة واستراتيجيات الناديين، خصوصًا في ملفات هياكل تطوير الشباب، وكيفية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات في المستقبل.

كما تبادل ناديا الأهلي ولايبزيج وجهات النظر حول استراتيجياتهما التجارية والإعلامية، وبحثا نقاط التواصل المحتملة للتعاون في هذه المجالات، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في المقر الرئيسي الجديد للنادي الألماني قبل أيام قليلة.