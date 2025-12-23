النائب ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي قطعت الطريق على محاولات التشكيك في الانتخابات البرلمانية

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الانتخابات البرلمانية عكست بوضوح الدور المحوري الذي قامت به مؤسسات الدولة المختلفة في إخراج الاستحقاق الدستوري بصورة مشرفة، اتسمت بالشفافية والنزاهة واحترام إرادة الناخبين.

وأوضح الجمل، في بيان له اليوم ، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوقيت المناسب كان عاملًا حاسمًا في تصحيح المسار، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، من خلال توجيه رسائل واضحة وحاسمة بشأن حياد الدولة، وضمان تكافؤ الفرص، وتفنيد الأدوار المغلوطة التي سعت لإثارة الشكوك أو التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا النهج عزز من مصداقية العملية الانتخابية، ورسخ حالة من الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة من جهة، وبين الناخبين والنواب المنتخبين من جهة أخرى، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء المجالس النيابية وقدرتها على التعبير الحقيقي عن تطلعات الشارع المصري.

وأضاف الجمل، أن مجلس النواب يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للدولة المصرية، لما يقوم به من دور تشريعي ورقابي محوري يسهم في استكمال بناء مؤسسات الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن المجلس يتحمل مسؤولية كبرى في سن القوانين التي تواكب متطلبات المرحلة الراهنة، وتدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب مراقبة أداء السلطة التنفيذية بما يحقق التوازن بين السلطات ويحافظ على مصالح المواطنين.

وأكد الجمل، أن قوة مجلس النواب تنبع من قدرته على التعبير الحقيقي عن نبض الشارع المصري، والتفاعل مع قضايا المواطنين واحتياجاتهم، وهو ما يفرض على النواب المنتخبين الاضطلاع بدورهم بمسؤولية وطنية، والعمل تحت قبة البرلمان بروح التعاون والشراكة من أجل تحقيق الصالح العام ودعم مسيرة التنمية والاستقرار.

وشدد النائب ميشيل الجمل، على أن بناء الثقة مع المواطن هو الركيزة الأساسية لأي تجربة ديمقراطية ناجحة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه الثقة إلى عمل تشريعي ورقابي جاد، يضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة الأولويات، ويعزز من مسار الدولة المصرية نحو الاستقرار والتنمية الشاملة.