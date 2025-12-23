الشرطة البريطانية توقف جريتا تونبرج خلال مشاركتها في مظاهرة داعمة لفلسطين

أوقفت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، الناشطة المناخية السويدية جريتا تونبرج، خلال مشاركتها في تظاهرة داعمة لفلسطين بالعاصمة لندن.

وجاء توقيف تونبرج على خلفية دعمها لمجموعة «فلسطين أكشن» المؤيدة لفلسطين، والتي حُظرت في بريطانيا بسبب أنشطتها المناهضة لشركات تتعامل مع إسرائيل.

ونظّمت حركة «سجناء من أجل فلسطين» وقفة احتجاجية أمام مقر شركة «أسبن للتأمين» في لندن، لمتابعة أوضاع 8 معتقلين محتجزين منذ نحو عام بتهمة الانتماء إلى مجموعة «فلسطين أكشن»، ويخوضون إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على ظروف احتجازهم. وتوفر الشركة خدمات تأمين لشركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية «إلبيت سيستمز».

وخلال الوقفة، رشّ متظاهرون طلاءً أحمر على مدخل المبنى، ونفذوا اعتصامًا دعمًا لمجموعة «فلسطين أكشن».

وأفادت الحركة، عبر حسابها على منصة «إكس»، بأن «جريتا تونبرج أُوقفت بموجب قانون الإرهاب، بسبب حملها لافتة كُتب عليها: "أدعم سجناء فلسطين أكشن.. أنا ضد الإبادة الجماعية".

وأظهر مقطع فيديو مرفق قيام أحد عناصر الشرطة البريطانية بمصادرة اللافتة من تونبرغ، وعندما سألها عمّا إذا كانت ترغب في النهوض، أجابت: «لا».

وخلال التظاهرة التي نُظمت في حي «سيتي» التاريخي بلندن، أوقفت الشرطة أيضًا ناشطين اثنين آخرين قاما برش الطلاء الأحمر على مقر شركة «أسبن للتأمين».

وكان 8 ناشطين من مجموعة «فلسطين أكشن» قد بدأوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف الاحتجاز، ولمطالبة السلطات بتحسين أوضاع السجون ورفع الحظر عن المجموعة، عقب قرار حظرها في يوليو الماضي، على خلفية أنشطتها ضد شركات تتعامل مع إسرائيل.

وتأسست مجموعة «فلسطين أكشن» عام 2020، وذاع صيتها عقب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، من خلال أنشطة استهدفت تعطيل عمل شركات مرتبطة بإسرائيل.

ومن أبرز تلك الأنشطة ما نُفذ ضد مصنع شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في مدينة بريستول، حيث أسهمت التحركات في تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة داخل المصنع.