قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء حاتمي، إن القوات المسلحة سترد بشكل حازم على أي اعتداء على أراضيها، موضحًا أنها تراقب «عن كثب» جميع تحركات العدو.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، اليوم الاثنين، جاء ذلك في تصريحات للقائد العام على هامش زيارة أجراها لوحدات الجيش غرب البلاد.

وأضاف: «معنويات جنودنا على حدود البلاد عالية جدًا، وتم تجهيز معداتهم ومنشآتهم وفقًا للخبرات المكتسبة من الدفاع المقدس الذي دام 12 يومًا».

وأكمل: «الجيش، بعزيمة وإرادة قويتين، اتخذ كل ما يلزم لمواجهة الأعداء، ويعمل باستمرار على رفع مستوى جاهزيته لمواجهة أي تهديد، بما في ذلك الحروب غير المتكافئة وغير النظامية».

ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث إعادة بناء القدرات الصاروخية الإيرانية وإمكانية توجيه ضربة لطهران.

وذكر الموقع أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أبلغ القيادة الوسطى الأمريكية -خلال لقاء في تل أبيب أمس الأحد- قلق بلاده من المناورة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، محذرا من أن هذه التحركات قد تكون غطاء لهجوم مفاجئ.

كما أكد زامير ضرورة التنسيق الوثيق مع واشنطن بشأن الاستعدادات الدفاعية.

وأوضح الموقع نقلا عن ذات المصادر أن «الخطر الأكبر يتمثل في اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران نتيجة سوء تقدير من أحد الطرفين»، مشيرا إلى أن الاستخبارات الأمريكية لا تملك حاليا أي مؤشر على هجوم إيراني وشيك.