 واشنطن ترفض عودة الاستيطان إلى غزة وتطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 8:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

واشنطن ترفض عودة الاستيطان إلى غزة وتطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي

زينب عبد الحليم
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 7:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 7:25 م

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر أمريكي، بأن الولايات المتحدة غير مستعدة لعودة الاستيطان إلى قطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وشدد المصدر الأمريكي على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في المقابل، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي بناء مستوطنات في قطاع غزة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من القطاع.

وأوضح كاتس أنه سيتم إنشاء وحدة عسكرية–مدنية مشتركة لإدارة الأوضاع داخل غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك