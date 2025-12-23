قيادي في حماس: تعريفنا للمرحلة الثانية لاتفاق غزة هو رفض الوصاية ونزع السلاح

قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة غزة يجب أن تكون الضمانات أكثر وضوحا وأن تكون الالتزامات أكثر تفصيلا.

وأضاف في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بالاتفاق، كما أن الاتفاقيات الدولية التي يعقدها يمارس خروقات فاضحة لها.

وتابع: «العدو لا يريد الذهاب إلى المرحلة الثانية؛ لأنها تعني انسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة، وبقاءً للمقاومة على الأرض».

واستكمل: «تعريفنا للمرحلة الثانية من الاتفاق هو أننا نرفض الوصاية ونرفض نزع السلاح وأي تدخل في شأننا الداخلي الفلسطيني.. ولسنا بحاجة إلى مجيء قوات أجنبية لتنزع سلاحاً فشل الاحتلال في انتزاعه منا على مدى عامين».

وفي وقت سابق من اليوم، قالت حركة حماس، إن تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن نية قواته البقاء في قطاع غزة والاستيطان في شمال القطاع فيها خرق واضح وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وصرح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، بأن تصريحات كاتس تفضح النوايا الاستيطانية لهذه الحكومة ويكشف أن الاحتلال ما زال يخطط لتهجير أهالي القطاع.