الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون يتعرضن لتصعيد خطير ومتواصل

أفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن لتصعيد خطير ومتواصل، تمثّل في اقتحامات عنيفة للأقسام ونزع حجاب الأسيرات والاعتداء عليهن بالضرب، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وأوضح المكتب استنادًا إلى إفادات خاصة، أن قوات الاحتلال نفذت قمعًا وحشيًا استهدف غرف الأسيرات حيث جرى إخراجهن إلى الساحة وإجلاسهن على الأرض قسرًا، ونزع الحجاب عنهن، والاعتداء عليهن بالضرب خاصة على الأرجل، إلى جانب استخدام الكلاب والقنابل الصوتية ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الأسيرات، وأكدت الإفادات أن هذا القمع هو الرابع خلال شهر ديسمبر ودون أي مبررات.

وبيّنت الإفادات أن الأسيرات يعانين من ظروف اعتقال قاسية، أبرزها شبابيك مفتوحة في أجواء شديدة البرودة، ومياه باردة في الحمّامات، وعدم انتظام «الفورة» التي تقل أحيانًا عن ساعة واحدة يوميًا.

كما أشارت إلى تردّي نوعية وكمية الطعام وعدم حدوث أي تحسّن، ما تسبب بفقدان ملحوظ في الوزن لدى عدد من الأسيرات.

وأضاف المكتب أن هناك نقصًا حادًا في الاحتياجات النسوية رغم تكرار الطلبات دون أي استجابة من إدارة السجن، في إطار سياسة الإهمال المتعمد.

وحمل مكتب إعلام الأسرى سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن سلامة الأسيرات، محذرًا من خطورة استمرار هذا النهج القمعي، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق أسيرات سجن الدامون.