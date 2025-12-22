ارتفاع ضحايا انهيار المباني في غزة بفعل المنخفض الجوي إلى 15

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 12 شهيدًا بينهم 4 جدد و8 انتشلت جثامينهم، إضافة إلى 7 إصابات.

وأفادت بوفاة 4 مواطنين نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 15 حالة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 70 ألفًا و937 شهيدًا، و171 ألفًا و192 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 405 شهداء، و1115 إصابة، و649 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.