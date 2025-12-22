 عون: الجيش هو العمود الفقري لضمان الاستقرار ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة كلها - بوابة الشروق
الإثنين 22 ديسمبر 2025 3:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

عون: الجيش هو العمود الفقري لضمان الاستقرار ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة كلها


نشر في: الإثنين 22 ديسمبر 2025 - 1:51 م | آخر تحديث: الإثنين 22 ديسمبر 2025 - 1:51 م

استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، في القصر الرئاسي بالعاصمة بيروت.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أكد عون، ترحيب لبنان بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل «اليونيفيل»، بعد اكتمال انسحابها العام 2027.

وأشار إلى أن «لبنان يعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا، للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول الى نتائج إيجابية».

وشدد في الوقت نفسه، على أن «الجيش اللبناني هو العمود الفقري لضمان الاستقرار ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة كلها».

من جهته، قال وزير الدفاع الإيطالي، إن «بلاده ترغب في إبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل»، مشيرًا إلى أن «دولًا أوروبية أخرى تنوي اتخاذ الموقف نفسه».

وأضاف: «سوف نعمل لتتحقق نتائج عملية من التفاوض، لأن لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر في الجنوب، وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك».

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك