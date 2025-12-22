عون: الجيش هو العمود الفقري لضمان الاستقرار ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة كلها

استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، في القصر الرئاسي بالعاصمة بيروت.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أكد عون، ترحيب لبنان بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل «اليونيفيل»، بعد اكتمال انسحابها العام 2027.

وأشار إلى أن «لبنان يعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا، للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول الى نتائج إيجابية».

وشدد في الوقت نفسه، على أن «الجيش اللبناني هو العمود الفقري لضمان الاستقرار ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة كلها».

من جهته، قال وزير الدفاع الإيطالي، إن «بلاده ترغب في إبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل»، مشيرًا إلى أن «دولًا أوروبية أخرى تنوي اتخاذ الموقف نفسه».

وأضاف: «سوف نعمل لتتحقق نتائج عملية من التفاوض، لأن لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر في الجنوب، وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك».