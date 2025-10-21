السفير محمد حجازي: القمة المصرية الأوروبية تجسد مكانة القاهرة كركيزة للاستقرار الإقليمي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة المصرية الأوروبية التي تُعقد غدًا، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة عدد من مسئولي وقادة الاتحاد الأوروبي، تُعد تطورًا مهمًا في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتمثل تعبيرًا واضحًا عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

وأوضح حجازي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين، في برنامج «إكسترا اليوم»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه القمة تأتي في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وُقّعت في عام 2024، والتي تنص على عقد قمة سنوية تجمع بين قيادة مصر ورؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين، مع تبادل انعقاد القمم بين القاهرة وبروكسل.

وأضاف: «هذه الشراكة الشاملة تُعبر عن رغبة أوروبية واضحة في الارتقاء بالعلاقات مع مصر إلى مستوى رئيسي واستراتيجي، تقديرًا لدورها المحوري في منطقة البحر المتوسط، وقدرتها على الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وهو ما ظهر جليًا في قمة شرم الشيخ الأخيرة».

وفي رده على سؤال حول تطور العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل عمله السابق سفيرًا لمصر في ألمانيا، قال السفير حجازي: «أذكر أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل كانت تؤكد دائمًا أن نجاح مصر هو نجاح لأوروبا، وأن استقرارها ينعكس على استقرار القارة بأكملها، هذه الرؤية العميقة دفعت الاتحاد الأوروبي للانخراط بشكل جاد مع مصر كشريك استراتيجي يُعتمد عليه».

وأشار إلى أن مصر تُعد فرصة استثمارية واعدة لأوروبا، لما تتمتع به من موقع جغرافي وثروات طبيعية وسوق اقتصادي كبير، إلى جانب دورها الفاعل في ملفات الأمن والسلام والهجرة والطاقة.

ويشارك الرئيس السيسي غدًا، في القمة المصرية الأوروبية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس 2024.

وعلى هامش الزيارة، سيجري الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع ملك بلجيكا.