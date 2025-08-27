إدخال 63 شاحنة مساعدات من معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم

حركت الجهات المختصة، اليوم الأربعاء، 63 شاحنة من المساعدات الإنسانية من بوابة معبر رفح الفرعية نحو معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري، أنه تم إدخال 63 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، ومن المفترض أن تُفرغ الشاحنات المساعدات في معبر كرم أبو سالم، ومن بينها 10 شاحنات من الإمارات، و5 شاحنات من قطر، و10 شاحنات للمخيم المصري، و5 شاحنات من التحالف الوطني، و5 شاحنات من الهلال الأحمر المصري، و28 شاحنة من هيئة الأمم المتحدة، كما تم دخول 3 شاحنات سولار لتشغيل المستشفيات.

وبلغ عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح البري منذ 27 يوليو الماضي 3287 شاحنة حتى أمس الثلاثاء، ونقلت نحو 24 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية.