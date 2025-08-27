قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، إنه لا يمكن الصمت في مواجهة رد فعل تجاوز مبدأ التناسب من جانب إسرائيل في غزة، الأمر الذي تسبب في سقوط عدد كبير جدًا من الضحايا الأبرياء.

وأضافت ميلوني، خلال كلمة لها في اجتماع ريميني بإيطاليا: ندين قتل الصحفيين في غزة، إن الاعتداء على حرية المعلومات أمر غير مقبول، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقصفت إسرائيل مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، الإثنين الماضي، مما أسفر عن استشهاد 20 شخصا على الأقل، من بينهم خمسة صحفيين.

وتابعت ميلوني: "لا يمكننا التزام الصمت الآن في مواجهة رد فعل تجاوز مبدأ التناسب، الذي تسبب في مقتل أبرياء وتهديد الطوائف المسيحية، ويهدد حل الدولتين".

ودعت ميلوني إسرائيل أيضا إلى إنهاء احتلالها العسكري لغزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع ووقف التوسع في بناء التجمعات السكنية في الضفة الغربية.